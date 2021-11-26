Астрономы нашли во Вселенной две «невидимые» галактики

Группа астрономов из Копенгагенского университета в Дании зафиксировала во Вселенной две галактики, получившие названия REBELS-12-2 и REBELS-29-2. Это удалось сделать благодаря телескопу Hubble.
Галактики расположены в 29 миллиардах световых лет от Земли, сообщает New Atlas.
«Мы смотрели на снимки очень отдаленных галактик, о существовании которых мы уже знали благодаря космическому телескопу Hubble. А потом мы заметили, что у двух из них есть сосед, которого мы совсем не ожидали. Поскольку обе соседние галактики окружены пылью, часть их свечения заблокирована, и это делает их невидимыми для Hubble», — заявил автор исследования Паскаль Уш.
Он добавил, что эти «невидимые» галактики являются «одними из первых строительных блоков уже зрелых галактик, которые мы видим вокруг во Вселенной сегодня».
По его словам, это помогает составить полную картину того, как образовывалась Вселенная.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов. В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.
- В октябре Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.