Астрономы нашли во Вселенной две «невидимые» галактики

Группа астрономов из Копенгагенского университета в Дании зафиксировала во Вселенной две галактики, получившие названия REBELS-12-2 и REBELS-29-2. Это удалось сделать благодаря телескопу Hubble.

Галактики расположены в 29 миллиардах световых лет от Земли, сообщает New Atlas.

«Мы смотрели на снимки очень отдаленных галактик, о существовании которых мы уже знали благодаря космическому телескопу Hubble. А потом мы заметили, что у двух из них есть сосед, которого мы совсем не ожидали. Поскольку обе соседние галактики окружены пылью, часть их свечения заблокирована, и это делает их невидимыми для Hubble», — заявил автор исследования Паскаль Уш.

Он добавил, что эти «невидимые» галактики являются «одними из первых строительных блоков уже зрелых галактик, которые мы видим вокруг во Вселенной сегодня».

По его словам, это помогает составить полную картину того, как образовывалась Вселенная.