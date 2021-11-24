Телескоп Hubble сфотографировал струю плазмы, выпущенную новообразованной звездой

Космический телескоп Hubble, благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3, сделал фотографию струи новообразованной звезды в рассеянном скоплении NGC 1977. Эта звезда расположена в созвездии Орион.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На фотографии видна оранжевая струя, которую испускает звезда Паренго 2042. Это плазма, которая растягивается в космосе на два световых года.

NASA

На фото газ струи плазмы был ионизирован, а затем начал подсвечиваться излучением соседней звезды 42 Ориона.

Такой процесс интересен исследователям, потому что утечка плазмы остается видимой под влиянием излучения ближайших звезд, хотя обычно такого не происходит.

Обычно утечку струй, подобных этой, можно было бы увидеть только при столкновении с окружающим материалом в космосе.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.