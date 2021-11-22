Колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна взяли під підписку про невиїзд у справі про хабарництво

Колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна звинувачують в отриманні хабаря в особливо великих розмірах.
Про це повідомило «Громадське телебачення» країни, посилаючись на речницю Антикорупційного комітету Марину Оганджанян.
За її словами, як запобіжний захід щодо Саргсяна обрали підписку про невиїзд.
Зазначимо, ідеться про справу 2008 року — отримання хабаря у $7 мільйонів особами, наближеними до другого президента Роберта Кочаряна для подальшої передачі самому Кочаряну, Сержу Саргсяну й ексглаві Адміністрації президента Армену Геворкяну. Як запевняла підприємниця Сільва Амбарцумян, таким чином вона намагалася уникнути втручання влади в її бізнес.
Два роки тому Саргсяна вже допитували як свідка. Адвокат колишнього президента Амрам Макінян запевнив, що нові обставини у справі не з’явилися, і вважає, що справа має політичний підтекст.
- Раніше білоруські ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови між президентом Білорусі Олександром Лукашенком і Сержем Саргсяном. Останній розповів, що Азербайджан пропонував йому $5 мільярдів за сім порожніх районів Нагірного Карабаху ще у 2016 році, а Росія б гарантувала безпеку для вірмен. Лукашенко наголошував на вигоді такої угоди.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (з 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- 13 листопада 2021 року в Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану вдень відкрили вогонь по вірменських позиціях на кордоні. Міноборони Азербайджану заявило, що Вірменія вкотре вчинила провокацію. 14 листопада сторони знову звинуватили одна одну в обстрілі у двох районах.