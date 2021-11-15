Вірменія звинуватила Азербайджан у спробі вторгнення. Сутички між військовими тривають третій день

Вірменія звинуватила Азербайджан у спробі захоплення чотирьох опорних пунктів поблизу Лачинського району. Азербайджан звинувачення спростував, стверджуючи, що його солдати не перетинали кордон та діяли на своїй суверенній території.

Вірменська сторона стверджує, що військові Азербайджану з бронетехнікою намагалися захопити пункти і після коротких переговорів відійшли, але вірменські військові не змогли на них повернутись.

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зібрав засідання Ради безпеки та відправив у відставку міністра оборони Аршака Карапетяна, призначивши на його місце Сурена Папікяна. Своє рішення він пояснив аналізом подій, що відбуваються з 14 листопада — тоді між військами двох країн також відбулася перестрілка.

У Міноборони Азербайджану заявили, що військові не вторгалися на територію Вірменії та реагували на стягування вірменських військ вздовж Лачинського району з 9 листопада, а також відповідали на обстріл 14 листопада.

Точних даних про втрати та поранених немає.