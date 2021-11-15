Вірменія звинуватила Азербайджан у спробі вторгнення. Сутички між військовими тривають третій день

Вірменія звинуватила Азербайджан у спробі захоплення чотирьох опорних пунктів поблизу Лачинського району. Азербайджан звинувачення спростував, стверджуючи, що його солдати не перетинали кордон та діяли на своїй суверенній території.
Вірменська сторона стверджує, що військові Азербайджану з бронетехнікою намагалися захопити пункти і після коротких переговорів відійшли, але вірменські військові не змогли на них повернутись.
Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зібрав засідання Ради безпеки та відправив у відставку міністра оборони Аршака Карапетяна, призначивши на його місце Сурена Папікяна. Своє рішення він пояснив аналізом подій, що відбуваються з 14 листопада — тоді між військами двох країн також відбулася перестрілка.
У Міноборони Азербайджану заявили, що військові не вторгалися на територію Вірменії та реагували на стягування вірменських військ вздовж Лачинського району з 9 листопада, а також відповідали на обстріл 14 листопада.
Точних даних про втрати та поранених немає.
- 13 листопада в Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану вдень відкрили вогонь по вірменських позиціях на кордоні. Міноборони Азербайджану заявило, що Вірменія вкотре вчинила провокацію. 14 листопада сторони знову звинуватили одна одну в обстрілі в двох районах.
- У ніч на 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (з 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша.