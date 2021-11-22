Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна взяли под подписку о невыезде по делу о взяточничестве

Бывший президент Армении Серж Саргсян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах.
Об этом сообщило «Общественное телевидение» страны, ссылаясь на пресс-секретаря Антикоррупционного комитета Марину Оганджанян.
По ее словам, в качестве меры пресечения в отношении Саргсяна избрали подписку о невыезде.
Отметим, речь идет о деле 2008 года — получение взятки в $7 миллионов лицами, приближенными ко второму президенту Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи самому Кочаряну, Сержу Саргсяну и экс-главе Администрации президента Армену Геворкяну. Как уверяла предпринимательница Сильва Амбарцумян, таким образом она пыталась избежать вмешательства властей в ее бизнес.
Два года назад Саргсяна уже допрашивали в качестве свидетеля. Адвокат бывшего президента Амрам Макинян заверил, что новые обстоятельства по делу не появились, и считает, что дело имеет политический подтекст.
- Ранее беларусские СМИ обнародовали аудиозапись разговора между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Сержем Саргсяном. Последний рассказал, что Азербайджан предлагал ему $5 миллиардов за семь пустых районов Нагорного Карабаха еще в 2016 году, а Россия гарантировала бы безопасность для армян. Лукашенко подчеркивал выгоду такого соглашения.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, продолжавшейся полтора месяца (с 27 сентября). Стороны понесли значительные потери — тысячи убитых военных и сотни раненых гражданских при обстреле городов. Азербайджан в этой войне получил в боях 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.
- 13 ноября 2021 года в Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана днем открыли огонь по армянским позициям на границе. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения в очередной раз совершила провокацию. 14 ноября стороны снова обвинили друг друга в обстреле в двух районах.