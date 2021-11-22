Bihus.Info: У нардепа Іллі Киви виявили незадекларований триповерховий будинок під Києвом

У народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви виявили незадекларований триповерховий будинок у Козині біля Києва.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
Як зазначається, ідеться про будинок, який потрапив на фото та відео під час обшуків у Киви 16 листопада.
За даними журналістів, у березні 2020 року будівлю виставили на продаж за 21 мільйон гривень або ж на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень на місяць. Згідно з оголошеннями, загальна площа будинку становить 420 квадратних метрів, він має 8 кімнат.
Водночас у декларації Киви ані будинку, ані витрат на нього немає.
Під час обшуку нардеп запевняв, що це «будинок, в якому проживає його дворічна дитина». До того ж будинок потрапив на численні фото та відео самого Киви та його однопартійця Вадима Рабіновича.
Також біля будинку журналісти помітили автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви — Олександра Даниленка.
«Деякі зі своїх відео, які нардеп від ОПзЖ публікує у соцмережах, він записує саме в автомобілі KIA, а не в Toyota Land Cruiser, який вказаний у нього в декларації як власність брата, якою нардеп користується», — наголосили журналісти.
Окремо Bihus.Info наголошує, що Кива «у грубій формі відмовився» коментувати інформацію про те, кому належить будинок у Козині.
- У липні 2020 року журналісти-розслідувачі повідомили, у Киви є незадекларована квартира на вулиці Лютеранській у центрі Києва. Сам нардеп у декларації вказав, що живе в однокімнатній квартирі на Харківському масиві, проте сусіди запевняють, що ніколи його там не бачили. За словами Киви, він отримав 1,2 мільйона гривень за рік, здаючи в оренду жомову яму в Полтавській області.
- 13 серпня 2021 року Вищий антикорупційний суд конфіскував у Іллі Киви 1,2 мільйона гривень прибутку від жомової ями.
- Наприкінці жовтня проти Киви порушили кримінальне провадження — через відео, в якому нардеп з автоматом в руках заявляє, що є лідером «антифашистського руху» в Україні. У кінці відео він стріляє з автомата в повітря і влаштовує феєрверк.
- 16 листопада глава МВС Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю через «його негідну поведінку та дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави».