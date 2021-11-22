Bihus.Info: У нардепа Ильи Кивы обнаружили незадекларированный трехэтажный дом под Киевом

У народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы обнаружили незадекларированный трехэтажный дом в Козине возле Киева.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Как говорится, речь идет о доме, попавшем на фото и видео во время обысков у Кивы 16 ноября.
По данным журналистов, в марте 2020 года здание выставили на продажу за 21 миллион гривен или на долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен в месяц. Согласно объявлениям, общая площадь дома составляет 420 квадратных метров, там 8 комнат.
В то же время в декларации Кивы ни дома, ни расходов на него нет.
Во время обыска нардеп уверял, что это «дом, в котором проживает его двухлетний ребенок». К тому же дом попал на многочисленные фото и видео самого Кивы и его однопартийца Вадима Рабиновича.
Также возле дома журналисты заметили автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы — Александра Даниленко.
«Некоторые из своих видео, которые нардеп от ОПзЖ публикует в соцсетях, он записывает именно в автомобиле KIA, а не в Toyota Land Cruiser, указанном в его декларации как собственность брата, которой нардеп пользуется», — подчеркнули журналисты.
Отдельно Bihus.Info отмечает, что Кива «в грубой форме отказался» комментировать информацию о том, кому принадлежит дом в Козине.
- В июле 2020 года журналисты-расследователи сообщили, что у Кивы есть незадекларированная квартира на улице Лютеранской в центре Киева. Сам нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи уверяют, что никогда его там не видели. По словам Кивы, он получил 1,2 миллиона гривен за год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области.
- 13 августа 2021 года Высший антикоррупционный суд конфисковал у Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен прибыли от жомовой ямы.
- В конце октября против Кивы возбудили уголовное производство — из-за видео, в котором нардеп с автоматом в руках заявляет, что является лидером «антифашистского движения» в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.
- 16 ноября глава МВД Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие из-за «его недостойного поведения и действий, дискредитирующих сам факт его награждения от имени украинского государства».