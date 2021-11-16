Правоохранители пришли с обыском к нардепу Илье Киве

Во вторник, 16 ноября, утром работники Государственного бюро расследований, Офиса генерального прокурора и Нацполиции производят обыск в доме нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.

Как сообщили «Бабелю» в Офисе генпрокурора, следственные действия происходят в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием.

Факт обысков «Бабелю» подтвердили и в Госбюро расследований.

В то же время нардеп выложил на своей странице в Facebook видео с места событий, в котором заявил, что обыски связаны с его политической позицией и являются «системным давлением» на оппозицию.

«Проводят обыски. За что? За поздравление Путина, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника. Власти считают, что это в сегодняшнее время преступление», — заявил Кива.

Также об обысках у Кивы во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил его однопартиец Нестор Шуфрич.