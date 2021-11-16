Правоохоронці прийшли з обшуком до нардепа Іллі Киви

У вівторок, 16 листопада, зранку працівники Державного бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора та Нацполіції проводять обшук у будинку нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви.

Як повідомили «Бабелю» в Офісі генпрокурора, слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Факт обшуків «Бабелю» підтвердили і в Держбюро розслідувань.

Водночас нардеп виклав на своїй сторінці у Facebook відео з місця подій, в якому заявив, що обшуки пов’язані з його політичною позицією та є «системним тиском» на опозицію.

«Проводять обшуки. За що? За привітання Путіна, за червону зірку і за святкування ліквідації нацистського злочинця. Влада вважає, що це нині злочин», — заявив Кива.

Також про обшуки у Киви під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив його однопартієць Нестор Шуфрич.