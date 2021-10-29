Проти нардепа Іллі Киви відкрили провадження через його привітання Путіну

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви після його відеопривітання президенту РФ Володимиру Путіну.

Відповідний лист надійшов з прокуратури до голови виконавчого комітету партії УДАР Артура Палатного, який і звернувся до правоохоронців.

Розслідування почали за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, веде його Державне бюро розслідувань.

Сам Ілля Кива у відповідь на цю новину заявив, що його «ніщо не зупинить у боротьбі за відновлення взаємин із братським народом Росії» та не змінить його моральних принципів.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2021 року, коли Путіну виповнилось 69 років, Кива записав відеопривітання, яке він потім пояснив «повагою до Путіна» і тим, що треба «придушувати гординю». За кілька днів після цього партія УДАР подала до Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про державну зраду Киви.

Це не перше відео, через яке щодо Киви порушують кримінальне провадження. 15 жовтня, у день вбивства Степана Бандери, Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером «антифашистського руху» в Україні. У кінці відео він стріляє з автомата у повітря і влаштовує феєрверк. Прокуратура через це відкрила кримінальне провадження, за якою статтею — поки невідомо.