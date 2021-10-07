Нардеп Кива вирішив привітати «великого правителя» Путіна. Побажав йому здоровʼя та сил

Нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження — 7 жовтня 2021 року лідеру РФ виповнилося 69 років.

Відповідне відео з привітаннями нардеп Верховної Ради розмістив у своєму Telеgram-каналі.

Ілля Кива розпочав свій виступ словами, що Путін — «це лідер своєї нації».

«Сьогодні я хочу привітати лідера своєї нації та дружнього нам народу Володимира Володимировича Путіна», — почав нардеп.

Він побажав Путіну сил, здоровʼя та божого благословення.

«Ви повернули своєму народу колишню велич і повагу. Ви та людина, яка пише нову історію словʼянського світу і словʼянської єдності. Ви захищаєте мораль і віру. Ви той, чиє імʼя записано в історії людства як імʼя великого лідера. Хай прибуде з вами сила! З днем народження, Володимире Володимировичу», — виголосив Кива.

Зазначимо, що політик двічі робив цей пост, оскільки в першому відео не вирізали момент, де оператор говорить: «Поїхали». Відтак через три хвилини відредаговане відео завантажили вдруге.

О 16:10 Кива вдруге видалив відео і завантажив нове — він вирішив кадрувати картинку й «обрізав» собі ноги.