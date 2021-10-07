Нардеп Кива вирішив привітати «великого правителя» Путіна. Побажав йому здоровʼя та сил

Нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження — 7 жовтня 2021 року лідеру РФ виповнилося 69 років.
Відповідне відео з привітаннями нардеп Верховної Ради розмістив у своєму Telеgram-каналі.
Ілля Кива розпочав свій виступ словами, що Путін — «це лідер своєї нації».
«Сьогодні я хочу привітати лідера своєї нації та дружнього нам народу Володимира Володимировича Путіна», — почав нардеп.
Він побажав Путіну сил, здоровʼя та божого благословення.
«Ви повернули своєму народу колишню велич і повагу. Ви та людина, яка пише нову історію словʼянського світу і словʼянської єдності. Ви захищаєте мораль і віру. Ви той, чиє імʼя записано в історії людства як імʼя великого лідера. Хай прибуде з вами сила! З днем народження, Володимире Володимировичу», — виголосив Кива.
Зазначимо, що політик двічі робив цей пост, оскільки в першому відео не вирізали момент, де оператор говорить: «Поїхали». Відтак через три хвилини відредаговане відео завантажили вдруге.
О 16:10 Кива вдруге видалив відео і завантажив нове — він вирішив кадрувати картинку й «обрізав» собі ноги.
- Нагадаємо, що неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.