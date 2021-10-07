Нардеп Кива решил поздравить «великого правителя» Путина. Пожелал ему здоровья и сил

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения — 7 октября 2021 года лидеру РФ исполнилось 69 лет.

Соответствующее видео с поздравлениями нардеп Верховной Рады разместил в своем Telеgram-канале.

Илья Кива начал свое выступление со слов, что Путин — «это лидер своей нации».

«Сегодня я хочу поздравить лидера своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина», — начал нардеп.

Он пожелал Путину сил, здоровья и божьего благословения.

«Вы вернули своему народу былое величие и уважение. Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства. Вы защищаете мораль и веру. Вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого лидера. Да прибудет с вами сила! С днем рождения, Владимир Владимирович», — произнес Кива.

Отметим, что политик дважды делал этот пост, поскольку в первом видео не вырезали момент, где оператор говорит: «Поехали». Поэтому через три минуты отредактированное видео загрузили во второй раз.

В 16:10 Кива второй раз удалил видео и загрузил новое — он решил откадрировать изображение и «обрезал» себе ноги.