У ОПзЖ «виключення» Киви назвали провокацією заради розколу партії

Партія «Опозиційна платформа — За життя» офіційно заперечує виключення зі своїх лав нардепа Іллі Киви і називає ситуацію провокацією, спрямованою на розкол партії.

Про це йдеться на сайті ОПзЖ.

«Була запущена брехлива і брудна інформаційна кампанія, спрямована проти партії. Замовники цієї цинічної провокації і учасники дійства з дискредитації іміджу партії, використовуючи змонтоване маніпулятивне відео, спробували просунути абсолютно брехливу, недостовірну і юридично безграмотну тезу про нібито виключення Іллі Киви», — сказано в заяві.

У ОПзЖ заявили, що провокація була «здійснена в інтересах чинної влади» президента Володимира Зеленського. Ніяких доказів партія не надала, як і не пояснила звинувачення Киви на адресу Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна.