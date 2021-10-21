У ОПзЖ «виключення» Киви назвали провокацією заради розколу партії

Партія «Опозиційна платформа — За життя» офіційно заперечує виключення зі своїх лав нардепа Іллі Киви і називає ситуацію провокацією, спрямованою на розкол партії.
Про це йдеться на сайті ОПзЖ.
«Була запущена брехлива і брудна інформаційна кампанія, спрямована проти партії. Замовники цієї цинічної провокації і учасники дійства з дискредитації іміджу партії, використовуючи змонтоване маніпулятивне відео, спробували просунути абсолютно брехливу, недостовірну і юридично безграмотну тезу про нібито виключення Іллі Киви», — сказано в заяві.
У ОПзЖ заявили, що провокація була «здійснена в інтересах чинної влади» президента Володимира Зеленського. Ніяких доказів партія не надала, як і не пояснила звинувачення Киви на адресу Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна.
- Раніше Кива записав відеозвернення, в якому звинуватив однопартійця Бойка у продажі «франшизи» ОПзЖ в Полтавській області місцевому бізнесмену. Депутат був обурений і говорив, що спочатку «округ віддали під його крило».
- 21 жовтня Кива заявив, що його виключили з ОПзЖ зусиллями Бойка і Льовочкіна.