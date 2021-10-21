В ОПзЖ «исключение» Кивы назвали провокацией ради раскола партии

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» официально отрицает исключение из своих рядов нардепа Ильи Кивы и называет ситуацию провокацией, направленной на раскол партии.

Об этом говорится на сайте ОПзЖ.

«Была запущена лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии. Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации имиджа партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвинуть абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы», — сказано в заявлении.

В ОПзЖ заявили, что провокация была «осуществлена в интересах действующей власти» президента Владимира Зеленского. Никаких доказательств партия не предоставила, как и не объяснила обвинения Кивы в адрес Юрия Бойко и Сергея Левочкина.