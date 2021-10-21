Нардепа Кива заявил, что его исключили из ОПзЖ. Рабинович опровергает — «хр*на лысого»

Народный депутат Илья Кива заявил, что его исключили из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

По словам нардепа, его исключения добились представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Его исключение якобы произошло на конференции Полтавской областной организации и теперь он ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы [...]. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ», — сказал Кива, но при этом уточнил, что пока не получил ответ от руководства партии.

Однопартиец Кивы Вадим Рабинович позднее опубликовал видео в своем Facebook, в котором заявил, что Киву не смогут исключить.

Депутат ОПзЖ Ренат Кузьмин заявил, что Бойко назвал информацию об исключении фейком. «Для меня, например, все происходящее — полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк — ждем опровержения. Не фейк — ждем объяснения, — заявил он.