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Нардепа Кива заявил, что его исключили из ОПзЖ. Рабинович опровергает — «хр*на лысого»

Автор:
Костя Андрейковец
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Народный депутат Илья Кива заявил, что его исключили из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

По словам нардепа, его исключения добились представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Его исключение якобы произошло на конференции Полтавской областной организации и теперь он ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы [...]. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ», — сказал Кива, но при этом уточнил, что пока не получил ответ от руководства партии.

Однопартиец Кивы Вадим Рабинович позднее опубликовал видео в своем Facebook, в котором заявил, что Киву не смогут исключить.

Депутат ОПзЖ Ренат Кузьмин заявил, что Бойко назвал информацию об исключении фейком. «Для меня, например, все происходящее — полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк — ждем опровержения. Не фейк — ждем объяснения, — заявил он.

  • Ранее Кива записал видеообращение, в котором обвинил однопартийца Бойко в продаже «франшизы» ОПзЖ в Полтавской области местному бизнесмену. Депутат был возмущен и говорил, что изначально «округ отдали под его крыло».
  • 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения (ему исполнилось 69 лет). Он пожелал Путину сил, здоровья и божьего благословения и назвал его «великим лидером».
  • На следующий день Кива пояснил, что поздравил Путина, потому что «чувствует к человеку, даже если он противник, уважение», а также заверил, что украинцы якобы сами виноваты, что Россия аннексировала Крым.
  • Партия Кличко обратилась в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора с призывом расследовать государственную измену Кивы.