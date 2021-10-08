«Должны подавлять гордыню». Депутат ОПзЖ Кива объяснил, почему поздравлял Путина

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива объяснил свое видеопоздравление президента России Владимира Путина с днем рождения «уважением к нему».

Об этом он заявил в комментарии журналистке «НВ» в Верховной Раде.

«Я поздравил в первую очередь мужчину, у которого есть позиция, который умело свою позицию отстаивает [...] в интересах своего народа и своего государства», — заявил Кива.

На вопросы об аннексии Крыма и развязывании войны Путиным на Донбассе нардеп ответил, что «Крым Украина потеряла вследствии своего бездействия» и украинцы якобы сами виноваты. «Я испытываю к человеку [Путину], даже если он противник, уважение», — добавил Кива.

По словам депутата, несмотря на войну и оккупацию Россией украинских территорий, страна «должна налаживать отношения» с РФ.

«Мы должны научиться подавлять свою гордыню, находить компромиссы, садиться и искать точки соприкосновения», — сказал Кива.