«Повинні придушувати гординю». Депутат ОПзЖ Кива пояснив, навіщо вітав Путіна

Нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива пояснив своє відеопривітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження «повагою до нього».

Про це він заявив у коментарі журналістці «НВ» у Верховній Раді.

«Я привітав насамперед чоловіка, у якого є позиція, який вміло свою позицію відстоює [...] в інтересах свого народу і своєї держави», — заявив Кива.

На запитання про анексію Криму і розвʼязання війни Путіним на Донбасі нардеп відповів, що «Крим Україна втратила внаслідок своєї бездіяльності» й українці нібито самі винні. «Я відчуваю до людини [Путіна], навіть якщо він противник, повагу», — додав Кива.

За словами депутата, попри війну й окупацію Росією українських територій, країна «повинна налагоджувати відносини» з РФ.

«Ми повинні навчитися придушувати свою гординю, знаходити компроміси, сідати та шукати точки дотику», — сказав Кива.