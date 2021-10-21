Нардепа Кива заявив, що його виключили з ОПзЖ. Рабинович спростовує — «хр*на лисого»

Народний депутат Ілля Кива заявив, що його виключили з «Опозиційної платформи — За життя».

За словами нардепа, його виключення домоглися представники Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Це нібито відбулося на конференції Полтавської обласної організації і тепер він чекає, коли піднімуть питання про виключення його з фракції.

«Я не давав їм можливість зливати і продавати партію, підробляти документи [...]. Може бути їм дійсно не подобається моя позиція по відношенню до нацистських злочинців або до президента РФ», — сказав Кива, але при цьому уточнив, що поки не отримав відповідь від керівництва партії.

Однопартієць Киви Вадим Рабинович пізніше опублікував відео у своєму Facebook, в якому заявив, що Киву не зможуть виключити.

Депутат ОПзЖ Ренат Кузьмін заявив, що Бойко назвав інформацію про виключення фейком. «Для мене, наприклад, все, що відбувається — повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк — чекаємо спростування. Не фейк — чекаємо пояснення», — заявив він.