Нардепа Кива заявив, що його виключили з ОПзЖ. Рабинович спростовує — «хр*на лисого»

Народний депутат Ілля Кива заявив, що його виключили з «Опозиційної платформи — За життя».
За словами нардепа, його виключення домоглися представники Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Це нібито відбулося на конференції Полтавської обласної організації і тепер він чекає, коли піднімуть питання про виключення його з фракції.
«Я не давав їм можливість зливати і продавати партію, підробляти документи [...]. Може бути їм дійсно не подобається моя позиція по відношенню до нацистських злочинців або до президента РФ», — сказав Кива, але при цьому уточнив, що поки не отримав відповідь від керівництва партії.
Однопартієць Киви Вадим Рабинович пізніше опублікував відео у своєму Facebook, в якому заявив, що Киву не зможуть виключити.
Депутат ОПзЖ Ренат Кузьмін заявив, що Бойко назвав інформацію про виключення фейком. «Для мене, наприклад, все, що відбувається — повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк — чекаємо спростування. Не фейк — чекаємо пояснення», — заявив він.
- Раніше Кива записав відеозвернення, в якому звинуватив однопартійця Бойка у продажі «франшизи» ОПзЖ в Полтавській області місцевому бізнесмену. Депутат був обурений і говорив, що спочатку «округ віддали під його крило».
- 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження (йому виповнилося 69 років). Він побажав Путіну сил, здоровʼя та божого благословення і назвав його «великим лідером».
- Наступного дня Кива пояснив, що вітав Путіна, бо «відчуває до людини, навіть якщо він противник, повагу», а також запевнив, що українці нібито самі винні, що Росія анексувала Крим.
- Партія Кличка звернулась до СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора із закликом розслідувати державну зраду Киви.