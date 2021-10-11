Партія Кличка звернулась до СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора із закликом розслідувати державну зраду Киви через його привітання Путіна

Партія мера Києва Віталія Кличка УДАР подала до Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про державну зраду на нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву після його відеопривітання президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили у пресслужбі політсили, оприлюднивши документ.

В УДАРі заявили, що відеозвернення Киви має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України — державна зрада.

«Особисто Володимир Путін несе відповідальність за анексію території України, тимчасову окупацію території України та вбивства, каліцтва, поранення десятків тисяч українців. Протягом 7 років проведення бойових дій на сході України, за підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість людських втрат, понесених у конфлікті між українською армією та незаконними збройними формуваннями за підтримки військ РФ, становить 42500—44500 осіб», — наголосили в партії.

Заява від імені партії підписана головою виконкому УДАРу Артуром Палатним, який просить розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллею Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України (державна зрада).