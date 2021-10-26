Проти нардепа Киви відкрили провадження через його відео зі стріляниною з автомата

Проти народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» порушили кримінальне провадження через його відео зі стріляниною.

Про це журналістам 26 жовтня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Фактова справа є», — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи порушили щодо Киви провадження після його стрілянини. Коли справа дійде до висунення підозри Киві, то вона тоді скаже, з якою кваліфікацією підписана підозра.