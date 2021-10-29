Против нардепа Ильи Кивы открыли производство из-за его поздравления Путину

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы после его видеопоздравления президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее письмо пришло из прокуратуры к главе исполнительного комитета партии УДАР Артуру Палатному, который и обратился к правоохранителям.

Расследование началось по статье 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, ведет его Государственное бюро расследований.

Сам Илья Кива в ответ на эту новость заявил, что его «ничто не остановит в борьбе за возобновление отношений с братским народом России» и не изменит его моральных принципов.

Напомним, что 7 октября 2021 года, когда Путину исполнилось 69 лет, Кива записал видеопоздравление, которое он потом объяснил «уважением к Путину» и тем, что нужно «подавлять гордыню». Через несколько дней после этого партия УДАР подала в Службу безопасности, Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о государственной измене Кивы.

Это не первое видео из-за которого в отношении Кивы возбуждают уголовное производство. 15 октября, в день убийства Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером антифашистского движения в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк. Прокуратура из-за этого открыла уголовное производство, по какой статье пока неизвестно.