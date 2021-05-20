САП хочет конфисковать у Кивы 1,2 миллиона за жомовую яму. В декларации за 2020 год она исчезла

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании с нардепа 1,2 миллиона гривен из-за незаконной сдачи в аренду жомовой ямы.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении не указывают фамилию депутата, но единственным нардепом, который задекларировал жомовую яму, является Илья Кива из «Оппозиционной платформы — За жизнь». Эти данные были внесены в его декларацию за 2019 год. Но в декларации за 2020 год жомовой ямы уже нет.

Следователи установили, что нардеп, не владея жомовой ямой и не имея права на ее использование, сдавал ее в аренду фиктивному предприятию.

За аренду, как сообщили в САП, он получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тысяч гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

В САП отмечают, что иск о жомовой яме является первым иском о гражданской конфискации.