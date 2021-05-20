САП хочет конфисковать у Кивы 1,2 миллиона за жомовую яму. В декларации за 2020 год она исчезла

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании с нардепа 1,2 миллиона гривен из-за незаконной сдачи в аренду жомовой ямы.
Об этом сообщили в пресс-службе САП.
В сообщении не указывают фамилию депутата, но единственным нардепом, который задекларировал жомовую яму, является Илья Кива из «Оппозиционной платформы — За жизнь». Эти данные были внесены в его декларацию за 2019 год. Но в декларации за 2020 год жомовой ямы уже нет.
Следователи установили, что нардеп, не владея жомовой ямой и не имея права на ее использование, сдавал ее в аренду фиктивному предприятию.
За аренду, как сообщили в САП, он получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тысяч гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.
В САП отмечают, что иск о жомовой яме является первым иском о гражданской конфискации.
- Журналисты-расследователи программы «Наші гроші с Денисом Бігусом» ранее обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру на улице Лютеранской в центре Киева. Сам нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи уверяют, что никогда его там не видели. По словам Кивы, он получил 1,2 млн гривен в год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области.
- А уже в январе 2021 года журналисты Bihus.Info выяснили, что фирма, которая заплатила Киве 1,2 миллиона за аренду ямы, была основана жителем «ЛНР». Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.