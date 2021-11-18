Нардеп Илья Кива сдал наградное оружие. Пистолеты у него забрали из-за «недостойного поведения»

Недавно народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву лишили права на наградное оружие, а уже сегодня, 18 ноября, он сдал оба пистолета.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 года.

Так, Кива сдал два наградных пистолета — Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.

Как Илья Кива получил оружие

20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом «Форт-17» калибра 9 мм — «за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть».

12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградной пистолет АПС калибра 9 мм.