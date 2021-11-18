Нардеп Ілля Кива здав нагородну зброю. Пістолети у нього забрали через «негідну поведінку»

Нещодавно народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву позбавили права на нагородну зброю, а вже сьогодні, 18 листопада, він здав обидва пістолети.
Про це повідомляє прес-центр МВС.
Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року.
Так, Кива здав два нагородні пістолети — Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у місті Києві.
Як Ілля Кива отримав зброю
20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм — «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обовʼязку, виявлені при цьому честь і доблесть».
12 лютого 2016 року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.
- 15 жовтня 2021 року, у день вбивства Степана Бандери, Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером «антифашистського руху» в Україні. У кінці відео він стріляє з автомата у повітря і влаштовує феєрверк. Прокуратура через це відкрила кримінальне провадження, а 16 листопада у нього відбулись обшуки.
- 7 жовтня 2021 року, коли Путіну виповнилось 69 років, Кива записав відеопривітання, яке він потім пояснив «повагою до Путіна» і тим, що треба «придушувати гординю». За кілька днів після цього партія УДАР подала до Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про державну зраду Киви.