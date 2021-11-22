Телескоп Hubble сфотографував феномен — гравітаційне лінзування галактики

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію галактики SGAS 0033+02, яку на одному знімку видно тричі.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Багаторазова поява SGAS 0033+02 на одному зображенні не наслідок помилки, а результат дивовижного феномена, відомого як гравітаційне лінзування.

NASA

Гравітаційне лінзування відбувається, коли світло від дуже далекої галактики — наприклад SGAS 0033+02 — вигинається (лінзується) під дією гравітації масивного небесного об’єкта, який розташований на передньому плані, між далекою галактикою і Землею.

Цю галактику відкрили під час Слоанівського цифрового огляду неба.

SGAS 0033+02 викликає особливий інтерес через незвичайну близькість до дуже яскравої зірки. Цю зірку можна використовувати для калібрування та корекції спостережень «лінзової» галактики.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.