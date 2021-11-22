Телескоп Hubble сфотографировал феномен — гравитационное линзирование галактики

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию галактики SGAS 0033+02, которая на одном снимке видна трижды.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Многократное появление SGAS 0033+02 на одном изображении не последствие ошибки, а результат удивительного феномена, известного как гравитационное линзирование.

NASA

Гравитационное линзирование происходит, когда свет от очень далекой галактики — например SGAS 0033+02 — изгибается (линзируется) под действием гравитации массивного небесного объекта, расположенного на переднем плане, между далекой галактикой и Землей.

Эту галактику открыли во время Слоановского цифрового обзора неба.

SGAS 0033+02 вызывает особый интерес из-за необычной близости к очень яркой звезде. Эту звезду можно использовать для калибровки и коррекции наблюдений линзовой галактики.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.