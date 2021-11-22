В Афганістані заборонили жінкам зніматися у фільмах та серіалах, а журналісток зобовʼязали носити хіджаб

Міністерство сприяння доброчесності та запобігання пороку Афганістану, створене «Талібаном», запровадило нові заборони для жінок — афганським телеканалам заборонили показ художніх фільмів та серіалів, де грають жінки, а тележурналісток та ведучих зобовʼязали зʼявлятися на екранах лише з покритою головою.

Про це повідомляють BBC та «Радіо Свобода».

Таліби видали новий набір «релігійних принципів» із восьми пунктів, які переважно стосуються роботи телебачення.

Заборонено трансляцію фільмів, які «суперечать принципам шаріату, ісламського права та афганським цінностям», заборонено трансляцію програм зі приниженням окремих осіб «Талібану», заборонено показ на телебаченні пророка Мухаммада в будь-якій формі, а також заборонено показ чоловіків, одягнених не за стандартами талібів.

Щодо жінок, то нові правила талібів розмиті і поки що не зрозуміло, що саме потрібно носити, зʼявляючись у кадрі. Заборона стосовно актрис переважно торкнеться телеканалів, які більше не зможуть транслювати іноземні серіали.