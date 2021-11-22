В Афганистане запретили женщинам сниматься в фильмах и сериалах, а журналисток обязали носить хиджаб

Министерство содействия добродетели и предотвращения порока Афганистана, созданное «Талибаном», ввело новые запреты для женщин — афганским телеканалам запретили показ художественных фильмов и сериалов, где играют женщины, а тележурналисток и ведущих обязали появляться на экранах только с покрытой головой.

Об этом сообщают BBC и «Радио Свобода».

Талибы издали новый набор «религиозных принципов» из восьми пунктов, которые в основном касаются работы телевидения.

Запрещена трансляция фильмов, которые «противоречат принципам шариата, исламского права и афганским ценностям», запрещена трансляция программ с унижением отдельных лиц «Талибана», запрещен показ на телевидении пророка Мухаммада в любой из форм, а также запрещен показ мужчин, одетых не по стандартам талибов.

Касаемо женщин, то новые правила талибов размыты и пока не понятно, что именно нужно носить, появляясь в кадре. Запрет для актрис в основном затронет телеканалы, которые больше не смогут транслировать иностранные сериалы.