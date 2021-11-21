Канада першою отримала партію дитячої вакцини проти COVID

Канада 21 листопада почала отримувати поставки педіатричної COVID-вакцини Pfizer-BioNTech для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.
Про це під час пресконференції в Оттаві оголосила міністр державних закупівель Канади Філомена Тассі, пише Укрінформ.
За її словами, 2,9 мільйонів доз достатньо для щеплення однією дозою всіх канадських дітей віком 5-11 років.
«Ми тісно співпрацюємо із Pfizer над формуванням чіткого графіку доставки вакцин для другої дози», — наголосила міністр.
Нагадаємо, 19 листопада Департамент охорони здоров’я Канади дозволив робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від COVID-19 дітям 5-11 років. Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших 12 років. Утім, дитяча доза відрізнятиметься від дорослої й матиме втричі менший обсяг (10 мікрограм замість 30). Педіатричну вакцину теж треба буде вводити двічі.
- Вакцинація від коронавірусу дітей 5—11 років препаратом Pfizer уже дозволена в Ізраїлі та США.
- В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.