Канада першою отримала партію дитячої вакцини проти COVID

Канада 21 листопада почала отримувати поставки педіатричної COVID-вакцини Pfizer-BioNTech для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.

Про це під час пресконференції в Оттаві оголосила міністр державних закупівель Канади Філомена Тассі, пише Укрінформ.

За її словами, 2,9 мільйонів доз достатньо для щеплення однією дозою всіх канадських дітей віком 5-11 років.

«Ми тісно співпрацюємо із Pfizer над формуванням чіткого графіку доставки вакцин для другої дози», — наголосила міністр.