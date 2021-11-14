В Ізраїлі схвалили COVID-вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю схвалило вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Голова відомства затвердив відповідну рекомендацію експертної ради.

Про це повідомляє Reuters.

Дату початку вакцинації цієї вікової групи оголосять протягом тижня. Дітей будуть щеплювати вакциною від Pfizer та BioNTech дозами по 10 мікрограмів. Раніше компанії заявили, що таке дозування показало ефективність проти коронавірусу у 90,7% випадках.

Зараз в Ізраїлі щеплюють дітей від 12 років дозуванням у 30 мкг. Розширення групи має сприяти виробленню колективного імунітету.

У країні 9,4 мільйона мешканців — діти. Близько 1,2 млн — діти вікової групи від 5 до 11 років. У МОЗ заявили, що країна не зможе досягти колективного імунітету, якщо ці діти не будуть вакциновані.