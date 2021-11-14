В Израиле одобрили COVID-вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Министерством здравоохранения Израиля одобрило вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Глава ведомства утвердил соответствующую рекомендацию экспертного совета.
Об этом сообщает Reuters.
Дату начала вакцинации этой возрастной группы объявят в течении недели. Детей будут прививать вакциной от Pfizer и BioNTech дозами по 10 микрограмм. Ранее компании заявили, что такая дозировка показала эффективность против коронавируса в 90,7% случаях.
Сейчас в Израиле прививают детей от 12 лет и старше дозировкой 30 мкг. Расширение группы должно способствовать выработке коллективного иммунитета.
В стране 9,4 миллиона жителей — дети. Около 1,2 млн — дети в возрастной группе от 5 до 11 лет. В Минздраве заявили, что страна не сможет достичь коллективного иммунитета, если эти дети не будут вакцинированы.
- 3 ноября Центр контроля и профилактики заболеваний США официально и окончательно одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5—11 лет.