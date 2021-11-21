Канада первой получила партию детской вакцины против COVID

Канада 21 ноября начала получать поставки педиатрической COVID-вакцины Pfizer-BioNTech для вакцинации детей от 5 до 11 лет.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве объявила министр государственных закупок Канады Филомена Тасси, пишет Укринформ.

По ее словам, 2,9 миллиона доз достаточно для прививки одной дозой всех канадских детей в возрасте 5-11 лет.

«Мы тесно сотрудничаем с Pfizer над формированием четкого графика доставки вакцин для второй дозы», — подчеркнула министр.