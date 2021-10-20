В США представили план вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет

Белый дом представил план вакцинации миллионов детей в США в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Прививочную кампанию начнут как только вакцина COVID-19 будет одобрена для детей. Ожидается, что кампания начнется уже в ноябре. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сейчас рассматривает заявку Pfizer-BioNTech на одобрения своей вакцины для детей младшего возраста. Решение планируют вынести 26 октября.

Если вакцина Pfizer получит одобрение, обнародованный план обеспечит «ее быстрое распространение и предоставление семьям по всей стране на удобной и справедливой основе», заявили в Белом доме.

Для этого будут созданы пункты вакцинации в более чем 100 детских больницах по всей стране, а также в кабинетах врачей, аптеках и, возможно, в школах. Это позволит привить около 28 миллионов детей.