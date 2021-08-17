В Великобритании одобрили вакцину Moderna для подростков от 12 до 17 лет

Британский регулятор одобрил использование вакцины против коронавируса Spikevax от компании Moderna для подростков в возрасте 12—17 лет.

Об этом сообщает Reuters.

«Я рада подтвердить, что вакцина COVID-19, произведенная Moderna, теперь разрешена для детей в возрасте от 12 до 17 лет», — заявила исполнительный директор Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Джун Рейн.

Во время испытаний вакцины не выявили новых побочных эффектов. Spikevax признали безопасной и эффективной для этой возрастной группы.

В Британии уже разрешено прививать подростков вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.