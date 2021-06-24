ВОЗ впервые официально рекомендовала вакцинировать подростков от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения впервые официально рекомендовали начать вакцинацию подростков от коронавируса. Но отметили, что они не входят в группу риска.
Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.
Там подчеркнули, что у подростков гораздо меньше шансов попасть в больницу из-коронавируса или перенести болезнь в тяжелой форме. Поэтому их вакцинация не должна быть приоритетом.
«Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей», — говорится в заявлении.
- Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин чаще, чем ожидалось. По данным двух систем мониторинга безопасности вакцин, после второй дозы Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца, подавляющее большинство случаев зафиксировали в течение недели после вакцинации. Система отчетности о побочных эффектах вакцин США (VAERS) зарегистрировала 283 случая воспаления сердца у юношей в возрасте от 16 до 24 лет, хотя ожидалось, что таких случаев будет от 10 до 102.
- В конце мая компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков.