ВОЗ впервые официально рекомендовала вакцинировать подростков от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения впервые официально рекомендовали начать вакцинацию подростков от коронавируса. Но отметили, что они не входят в группу риска.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.

Там подчеркнули, что у подростков гораздо меньше шансов попасть в больницу из-коронавируса или перенести болезнь в тяжелой форме. Поэтому их вакцинация не должна быть приоритетом.

«Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей», — говорится в заявлении.