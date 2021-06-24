ВООЗ уперше офіційно рекомендувала вакцинувати підлітків від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров’я вперше офіційно рекомендували розпочати вакцинацію підлітків від коронавірусу. Але наголосили, що вони не входять до груп ризику.
Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ.
Там підкреслили, що підлітки мають значно менше шансів потрапити до лікарні через коронавірус або перенести хворобу в тяжкій формі. Тому їхня вакцинація не має бути пріоритетом.
«Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей», — йдеться в заяві.
- Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків частіше, ніж очікувалося. За даними двох систем моніторингу безпеки вакцин, після другої дози Pfizer і Moderna у чоловіків віком від 12 до 24 років діагностували запалення серця, переважну більшість випадків зафіксували протягом тижня після вакцинації. Cистема звітності про побічні ефекти вакцин США (VAERS) зареєструвала 283 випадки запалення серця у юнаків віком від 16 до 24 років, хоча очікувалося, що таких випадків буде від 10 до 102.
- Наприкінці травня компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна й ефективна для підлітків.