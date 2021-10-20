У США представили план вакцинації від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років

Білий дім представив план вакцинації мільйонів дітей в США у віці від 5 до 11 років.

Про це повідомляє Reuters.

Кампанію зі щеплення почнуть як тільки вакцина COVID-19 буде схвалена для дітей. Очікується, що кампанія почнеться вже в листопаді. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) зараз розглядає заявку Pfizer-BioNTech на схвалення своєї вакцини для дітей молодшого віку. Рішення планують ухвалити 26 жовтня.

Якщо вакцина Pfizer отримає схвалення, оприлюднений план забезпечить «її швидке розповсюдження та надання сімʼям по всій країні на зручній і справедливій основі», заявили в Білому домі.

Для цього будуть створені пункти вакцинації в більш ніж 100 дитячих лікарнях по всій країні, а також у кабінетах лікарів, аптеках і, можливо, в школах. Це дозволить прищепити близько 28 мільйонів дітей.