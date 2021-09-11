Reuters: У США дітей віком від 5 до 11 років почнуть вакцинувати від коронавірусу

Чиновники системи охорони здоровʼя США припускають, що найближчим часом в країні дозволять вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Йдеться винятково про препарат від компанії Pfizer.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення МОЗ країни може ухвалити вже у жовтні поточного року.

Наразі ж медики чекають, коли Pfizer матиме достатньо результатів клінічних випробувань, аби запросити дозвіл на екстрене використання вакцини від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Водночас Pfizer раніше заявляла, що дані про вакцинування дітей віком від 5 до 11 років будуть готові у вересні.