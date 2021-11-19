Канада разрешила прививать детей 5—11 лет вакциной от Pfizer

Канада разрешила использовать вакцину от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщает BBC.
Это первая вакцина против коронавируса, одобренная для этой возрастной группы в Канаде. По данным Pfizer, испытания вакцины среди детей показали такие же результаты безопасности и эффективности, как и испытания среди взрослых от 16 до 25 лет — 90,7%.
Детям 5—11 лет будут колоть одну треть от дозы с интервалом в 21 день. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в прошлом месяце, что Канада заключила соглашение с Pfizer на закупку 2,9 миллиона детских доз вакцины.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Канады, почти 75% всех канадцев полностью вакцинировано, в том числе 84% детей от 12 лет и старше.
- Вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет препаратом Pfizer уже разрешена в Израиле и США.
- В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, и только потом от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дія» детский ковид-сертификат.