Канада дозволила щеплювати дітей 5—11 років вакциною від Pfizer

Канада дозволила використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років. Про це повідомляє BBC.
Це перша вакцина проти коронавірусу, яка схвалена для цієї вікової групи у Канаді. За даними Pfizer, випробування вакцини серед дітей показали такі самі результати безпеки та ефективності, як і випробування серед дорослих від 16 до 25 років — 90,7%.
Дітям 5—11 років будуть колоти одну третину від дози з інтервалом у 21 день. Премʼєр-міністр Джастін Трюдо заявив минулого місяця, що Канада уклала угоду з Pfizer на закупівлю 2,9 мільйона дитячих доз вакцини.
Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоровʼя Канади, майже 75% усіх канадійців повністю вакциновано, у тому числі 84% дітей віком від 12 років.
- Вакцинація від коронавірусу дітей 5—11 років препаратом Pfizer уже дозволена в Ізраїлі та США.
- В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.