Канада дозволила щеплювати дітей 5—11 років вакциною від Pfizer

Канада дозволила використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років. Про це повідомляє BBC.

Це перша вакцина проти коронавірусу, яка схвалена для цієї вікової групи у Канаді. За даними Pfizer, випробування вакцини серед дітей показали такі самі результати безпеки та ефективності, як і випробування серед дорослих від 16 до 25 років — 90,7%.

Дітям 5—11 років будуть колоти одну третину від дози з інтервалом у 21 день. Премʼєр-міністр Джастін Трюдо заявив минулого місяця, що Канада уклала угоду з Pfizer на закупівлю 2,9 мільйона дитячих доз вакцини.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоровʼя Канади, майже 75% усіх канадійців повністю вакциновано, у тому числі 84% дітей віком від 12 років.