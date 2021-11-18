Письменницю Джоан Роулінг не запросили на зйомки спецепізоду «Гаррі Поттера» через звинувачення у трансфобії

Авторка серії книг про «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг не потрапила до списку учасників спецепізоду «Повернення до Гоґвартсу» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts), який випустить телеканал HBO на честь 20-річчя виходу першого фільму.
Про це пише The Hollywood Reporter із посиланням на джерела.
У проєкті зʼявляться всі актори та знімальна група фільму «Гаррі Поттер та філософський камінь», а Роулінг вставлять архівними кадрами. Офіційних причин відмови запросити письменницю ніхто не назвав, а сама Роулінг ситуацію ніяк не прокоментувала.
Видання ж зазначає, що від Роулінг у проєкті відмовилися через звинувачення письменниці у расизмі та трансфобії. На цьому тлі раніше письменниця зіткнулася з цькуванням, а частина її фанатів створила відкриту петицію на підтримку Роулінг.
- У 2020 році Джоан Роулінг пожартувала у Twitter зі словосполучення «люди, які менструюють» у заголовку статті — цей термін видання використало, щоб не образити трансчоловіків і небінарних людей. Роулінг натякнула, що «люди, які менструюють», — це, по суті, жінки. Після цього письменницю звинуватили в нетерпимості до трансгендерів. Серед тих, хто критикував Роулінг, були актори Деніел Редкліфф та Емма Вотсон, які зіграли головних героїв у серії фільмів про «Гаррі Поттера».
- Пізніше Роулінг розповіла, що її висловлювання про трансгендерів повʼязані з особистим досвідом домашнього та сексуального насильства. Її батько був розчарований, що мав дочку, а не сина, тож Роулінг думала над трансгендерним переходом.
- Близько 150 всесвітньо відомих особистостей підписали лист, який засуджує онлайн-шеймінг знаменитостей на прикладі критики Джоан Роулінг.
- 15 вересня 2020 року вийшов новий детектив Джоан Роулінг — «Дурна кров», який розповідає про розслідування вбивств серійного вбивці-трансгендера. Письменницю звинуватили у трансфобії, а у соцмережах почали її «ховати».