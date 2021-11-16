HBO анонсував спеціальний випуск «Гаррі Поттера» на честь 20-річчя виходу першого фільму

Телеканал HBO випустить спеціальний епізод «Гаррі Поттера» на честь 20-річчя виходу першого фільму. Його оприлюднять 1 січня 2022 року.

Про це повідомляється на сторінці каналу у Facebook.

Епізод матиме назву Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Телеканал вже анонсував у ньому участь Деніела Редкліффа, Емми Вотсон та Руперта Грінта.

Також в епізоді будуть й інші актори, зокрема Гелена Бонем Картер, Том Фелтон, Гері Олдман, Роббі Колтрейн та багато інших.

Окремо на телеканалі анонсували і участь режисера Кріса Коламбуса, але не вказано, чи він просто зніметься в цьому епізоді, чи буде його режисером.