HBO анонсировал специальный выпуск «Гарри Поттера» в честь 20-летия выхода первого фильма

Телеканал HBO выпустит специальный эпизод «Гарри Поттера» в честь 20-летия выхода первого фильма. Его опубликуют 1 января 2022 года.

Об этом сообщается на странице канала Facebook.

Эпизод будет называться Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Телеканал уже анонсировал в нем участие Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта.

Также в эпизоде будут и другие актеры, в частности Хелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдман, Робби Колтрейн и многие другие.

Отдельно на телеканале анонсировали и участие режиссера Криса Коламбуса, но не указано, он просто снимется в этом эпизоде или будет ли его режиссером.