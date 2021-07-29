Первое издание книги о Гарри Поттере продали за более чем 111 тысяч долларов

Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе Tennants за 111 тысяч долларов, что эквивалентно трем миллионам гривен.

Об этом сообщает BBC.

В 1997 году издательство Bloomsbury Publishing опубликовало первые 500 экземпляров этой книги, а сейчас уже многие из них сильно повреждены или вовсе уничтожены — это и делает их такими дорогостоящими.

Кроме того, именно это издание принесло Джоан Роулинг всемирную известность. В тот год книга продавалась за 10,99 фунта стерлингов (14,53 доллара). Из 500 экземпляров в продажу поступило 200 книг, остальные были отправлены в школы и библиотеки.

Аукционный дом хотел продать книгу за 20—30 тысяч фунтов, но торги вывели эту сумму до 80 тысяч.