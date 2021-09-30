У Шотландії відреставрують після пожежі столик, за яким Джоан Роулінг писала книжки про Гаррі Поттера

У Шотландії, у місті Единбург відреставрують після пожежі у кафе столик, за яким Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера. Про це повідомляє BBC.

Пожежа у закладі The Elephant House спалахнула 24 серпня, вигоріло саме кафе, а також квартири над ним та сусідні підприємства. Однак власник кафе Девід Тейлор повідомив, що «відчув величезне полегшення», коли виявив серед уламків більш-менш вцілілий стіл, яким користувалася Роулінг — він постраждав від води та диму, але може бути відновлений, тому його реставрують.

Кафе The Elephant House було одним з двох, якими регулярно користувалася Роулінг. Вона писала в ньому в 1996 і 1997 роках, після того як була опублікована її перша книга про Гаррі Поттера, і часто просто сиділа за старовинним деревʼяним столом. Популярність серіалу про Гаррі Поттера призвела до того, що кафе стало популярним місцем зупинки для шанувальників серіалу.