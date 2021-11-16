На Донбасі окупанти девʼять разів порушили «тишу». Один воїн ЗСУ отримав поранення

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу, його госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.

Від ранку окупанти девʼять разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, повідомляє пресцентр ООС.

У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів, а біля Причепилівки — зі стрілецької зброї.

У бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а в районі Новоолександрівки — з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, імовірно, типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.