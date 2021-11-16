На Донбасі окупанти девʼять разів порушили «тишу». Один воїн ЗСУ отримав поранення

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу, його госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.
Від ранку окупанти девʼять разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, повідомляє пресцентр ООС.
У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів, а біля Причепилівки — зі стрілецької зброї.
У бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а в районі Новоолександрівки — з мінометів калібру 120 мм.
Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, імовірно, типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- У Кремлі заявили, що інформація про стягування російських військ до кордону з Україною є «неякісним вкидом», який навіть не варто коментувати.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.