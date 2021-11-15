Естонія закриє 130 км кордону колючим дротом для захисту від можливого напливу мігрантів

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет наказав встановити уздовж кордону з Росією 130 км колючого дроту, щоб підготуватися до можливої гібридної атаки у вигляді потоку нелегальних мігрантів.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Естонії, хоча Росія у повідомленні не згадується.
Так країна реагує на скупчення мігрантів біля кордонів Польщі, Латвії та Литви з боку Білорусі.
«Білорусь продовжує свідомо посилювати гібридну атаку на польсько-литовському кордоні, тому ми вживаємо необхідних заходів для захисту державного кордону Естонії. Крім встановлення колючого дроту, ми готові негайно зробити свій внесок у захист кордону з Департаментом поліції та прикордонної охорони, а також із членами округу Ліги захисту», — заявив міністр.
Естонська влада перебуває в тісному контакті з союзниками по НАТО і раніше відправляла Литві загороджувальний дріт, безпілотники та підрозділ військової поліції.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Крім цього, в ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон.
- Україна готується до різних сценаріїв із нелегальними мігрантами з Білорусі, але в СБУ вважають, що потік малоймовірний. Кордон, проте, посилюють військовими та силовиками.