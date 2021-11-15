Эстония закроет 130 км границы колючей проволокой для защиты от возможного наплыва мигрантов

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился установить вдоль границы с Россией 130 км колючей проволоки, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке в виде потока нелегальных мигрантов.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии, хотя Россия в сообщении не упоминается.

Так страна реагирует на скопление мигрантов у границ Польши, Латвии и Литвы со стороны Беларуси.

«Беларусь продолжает сознательно усиливать гибридную атаку на польско-литовской границе, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии. Помимо установки колючей проволоки, мы готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы с Департаментом полиции и погранохраны, а также с членами округа Лиги защиты», — заявил министр.

Эстонские власти находятся в тесном контакте с союзниками по НАТО и ранее отправляли в Литву заградительную проволоку, беспилотники и подразделение военной полиции.