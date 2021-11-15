Эстония закроет 130 км границы колючей проволокой для защиты от возможного наплыва мигрантов

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился установить вдоль границы с Россией 130 км колючей проволоки, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке в виде потока нелегальных мигрантов.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии, хотя Россия в сообщении не упоминается.
Так страна реагирует на скопление мигрантов у границ Польши, Латвии и Литвы со стороны Беларуси.
«Беларусь продолжает сознательно усиливать гибридную атаку на польско-литовской границе, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии. Помимо установки колючей проволоки, мы готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы с Департаментом полиции и погранохраны, а также с членами округа Лиги защиты», — заявил министр.
Эстонские власти находятся в тесном контакте с союзниками по НАТО и ранее отправляли в Литву заградительную проволоку, беспилотники и подразделение военной полиции.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Кроме этого в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу.
- Украина готовится к различным сценариям с нелегальными мигрантами из Беларуси, но в СБУ считают, что поток маловероятен. Границу, однако, усиливают военными и силовиками.