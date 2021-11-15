Франція та Німеччина заявили про «незворотні наслідки» для РФ у випадку широкомасштабної війни проти України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та його німецький колега Хайко Маас під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнили: якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї «надзвичайно складні наслідки».

Про це Кулеба заявив під час спілкування із журналістами у Брюсселі, куди він приїхав на перемовини, цитує Інтерфакс.

«Франція та Німеччина запевнили мене, що у випадку, якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно складні наслідки», — заявив Кулеба.

За його словами, міністри обговорювали, що можуть зробити партнери для того, аби стримати Росію від агресивних дій: «І це не лише політична комунікація, але це й усвідомлення Росією дуже конкретних наслідків для її, зокрема економіки, можливих агресивних дій проти нашої держави».