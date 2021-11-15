Франція та Німеччина заявили про «незворотні наслідки» для РФ у випадку широкомасштабної війни проти України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та його німецький колега Хайко Маас під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнили: якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї «надзвичайно складні наслідки».
Про це Кулеба заявив під час спілкування із журналістами у Брюсселі, куди він приїхав на перемовини, цитує Інтерфакс.
«Франція та Німеччина запевнили мене, що у випадку, якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно складні наслідки», — заявив Кулеба.
За його словами, міністри обговорювали, що можуть зробити партнери для того, аби стримати Росію від агресивних дій: «І це не лише політична комунікація, але це й усвідомлення Росією дуже конкретних наслідків для її, зокрема економіки, можливих агресивних дій проти нашої держави».
Кулеба наголосив, що Росія має побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити у разі, якщо вона вдасться до масштабних військових дій.
Крім цього, увечері понеділка, 15 листопада, президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. За повідомленням Кремля, Путін і Макрон висловили незадоволення через відсутність рухів у врегулюванні війни на Донбасі. Також «наголошено, що ситуація навколо Донбасу погіршується».
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- У Кремлі заявили, що інформація про стягування російських військ до кордону з Україною є «неякісним вкидом», який навіть не варто коментувати.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.