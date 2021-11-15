Франция и Германия заявили о «необратимых последствиях» для РФ в случае широкомасштабной войны против Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверили: если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее «чрезвычайно сложные последствия».
Об этом Кулеба заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, куда он приехал на переговоры, цитирует Интерфакс.
«Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия», — заявил Кулеба.
По его словам, министры говорили о том, что могут сделать партнеры для того, чтобы сдержать Россию от агрессивных действий: «И это не только политическая коммуникация, но и осознание Россией очень конкретных последствий для ее, в частности экономики, возможных агрессивных действий против нашего государства».
Кулеба подчеркнул, что Россия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она прибегнет к масштабным военным действиям.
Кроме того, вечером понедельника, 15 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению Кремля, Путин и Макрон выразили недовольство из-за отсутствия движений в урегулировании войны на Донбассе. Также «отмечено, что ситуация вокруг Донбасса ухудшается».
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщения о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- В Кремле заявили, что информация о стягивании российских войск к границе с Украиной является «некачественным вбросом», который даже не стоит комментировать.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 6 ноября стало известно, что президент США Джо Байден отправлял в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.