Франция и Германия заявили о «необратимых последствиях» для РФ в случае широкомасштабной войны против Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверили: если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее «чрезвычайно сложные последствия».

Об этом Кулеба заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, куда он приехал на переговоры, цитирует Интерфакс.

«Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия», — заявил Кулеба.

По его словам, министры говорили о том, что могут сделать партнеры для того, чтобы сдержать Россию от агрессивных действий: «И это не только политическая коммуникация, но и осознание Россией очень конкретных последствий для ее, в частности экономики, возможных агрессивных действий против нашего государства».